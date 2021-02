Francesco Facchinetti, retroscena su Giulia Salemi: “Voleva lavorare con me, ho detto no”

Francesco Facchinetti è tornato a parlare del Grande Fratello Vip, il ragazzo è ormai un manager stimato e gestisce molte agende di diversi vip italiani. Il cantante ne sa ormai qualcosa di carriere e reality.

L’uomo, intervistato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, ha commentato la sfida che si è ormai creata tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Il manager ha le idee belle chiare: sia su chi NON vincerà il reality, sia su chi spunterà questa sfida.

Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma.

In particolare, su Tommaso Zorzi, Francesco Facchinetti ha le idee chiare. Sarà lui il quello che trarrà dal reality le migliori occasioni fuori dalla casa di Cinecittà, ma secondo lui non ha chance di vinta:

Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi vince e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti.

Sulla rivale nel gioco non ha dubbi. Tuttavia, ha svelato anche un retroscena:

Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia. Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta.