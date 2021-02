Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, l’invito a casa di Tommaso Zorzi: “Dormiamo insieme nel lettone”

Il gieffino propone alla modella brasiliana: "Vieni da me a Milano, dormiamo nel lettone"

Dopo il grave lutto che l’ha colpita, Dayane Mello ha deciso di rimanere all’interno della casa del GF Vip dove può elaborare il dolore grazie al conforto e all’amicizia degli altri concorrenti. Punto di riferimento per la modella brasiliana, oltre all’amica di sempre Rosalinda Cannavò, anche Tommaso Zorzi che fa a Dayane una particolare proposta.

Dopo la tragedia che ha colpito la famiglia di Dayane Mello, sono questi momenti molto intensi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti i concorrenti, infatti, si sono stretti al dolore di Dayane e cercano in ogni modo di offrirle conforto e non lasciarla mai sola.

In particolar modo Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi sono le persone all’interno della casa del GF Vip che in questo momento le stanno conferendole maggior supporto. In particolar modo, Tommaso Zorzi ha fatto una proposta particolare alla modella brasiliana che ha fatto molto piacere a Dayane.

Infatti, durante una conversazione il gieffino ha deciso di ospitare la modella a casa sua a Milano una volta terminata l’avventura alla casa più spiata d’Italia. Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi rivolte a Dayane:

Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola.

E continuando con la sua richiesta afferma:

C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui.

Alla diretta interessata ha fatto subito piacere la proposta di Tommaso ed ha accettato, chiedendo se potesse aggregarsi a loro anche l’amica del cuore Rosalinda Cannavò. Ovviamente Tommaso ha accettato la richiesta dicendo alla donna di essere ben accetta e di voler stare tutti insieme.