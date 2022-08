Francesco Facchinetti si sfoga sui social: “I medici guadagnano 1700 euro, i politici 14mila al mese”

Senza alcuna ombra di dubbio Francesco Facchinetti è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale, l’uomo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social sottolineando la differenza fra lo stipendo medio dei medici e quello dei politici italiani. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Facchinetti non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il celebre conduttore televisivo è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato attraverso il suo profilo Instagram.

Nel corso degli ultimi giorni Francesco Facchinetti è stato assente sui social. A svelare il motivo è stato lo stesso produttore musicale il quale ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale per subire un intervento. L’uomo non ha aggiunto nessun ulteriore dettaglio in merito. Tuttavia, adesso è tornato a casa ed è in buone condizioni di salute.

Sempre attraverso le sue Instagram Stories, l’ex compagno di Alessia Marcuzzi ha voluto mostrare tutto il suo sostegno ai medici e al personale sanitario i quali salvano vite ogni giorno. Tuttavia, il produttore musicale si è soffermato su una tematica ben precisa:

Ho controllato quanto guadagna un medico in Italia, in media 1700.

Secondo quanto sostiene Facchinetti, c’è un’evidente differenza tra lo stipendio dei politici e quello dei medici. Per concludere il suo discorso, con tono ironico ha affermato che è proprio l’Italia il Paese in cui i politici hanno un maggiore guadagno. Queste sono state le sue parole: