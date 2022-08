Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire: salvata dalla moglie del suo ex

Un vero e proprio dramma quello vissuto da Alessia Marcuzzi che sulla sua pagina Instagram ha confessato di aver rischiato di morire. Nonostante il terribile momento vissuto, tutto è andato per il meglio. In suo soccorso di è giunta la moglie dell’ex compagno della conduttrice, Wilma Faissol, che ha praticato su Alessia una manovra che è riuscita a salvarla.

Per Alessia Marcuzzi una tragedia è stata sfiorata. In questi giorni la conduttrice, insieme alla sua famiglia allargata, si trova a Londra per trascorrere qualche giorno di vacanza. Proprio qui la nuova conduttrice Rai si è resa protagonista di una terribile disavventura. Come da lei stessa dichiarato, la Marcuzzi ha rischiato di morire soffocata.

Sui social la conduttrice ha riportato la terribile vicenda ed ha ringraziato la moglie del suo ex compagno Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, colei che l’ha salvata. Queste sono state le sue parole:

Ho rischiato di morire. No, non è uno scherzo, è la verità. Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico.

E, continuando, Alessia Marcuzzi ha scritto:

Ho pensato davvero di morire, non riuscivo piu’ a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo.

Non sono potuti poi mancare i ringraziamenti alla moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol. La donna, infatti, ha studiato medicina in America ed è riuscita a praticare su Alessia Marcuzzi la manovra di Heimlich. Queste sono state le parole di ringraziamento che Alessia Marcuzzi ha scritto per la moglie del suo ex compagno: