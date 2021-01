Francesco Facchinetti svela un segreto di Antonella Elia: “Ha frequentato..”

Da cantante a manager, Francesco Facchinetti ha sempre l’occhio lungo. Il figlio di Roby Facchinetti ha deciso di commentare questa edizione del Grande Fratello Vip, partendo dagli opinionisti. E proprio di Antonella Elia svela un retroscena davvero inaspettato.

Antonella Elia è sempre stata una protagonista in televisione, fin dagli esordi, ma dei suoi primi amori si sa ben poco. Prima della sua messa a nudo a Temptation Island con Pietro delle Piane non sono mai stati svelati particolari flirt.

Francesco Facchinetti però, ne sa una più del diavolo e ha svelato: “Antonella Elia ha avuto una relazione con Slash dei Guns N’ Roses, e lei me lo raccontava sull’isola. Lei ha abitato in America due, tre anni, chiedeteglielo! Io sono impazzito per questa storia”.

Sempre a Casa Chi, il cantante di Capitan Uncino, ha poi messo gli occhi anche su un altro concorrente. Ovviamente, proprio su Tommaso Zorzi. Il ragazzo sta attirando l’attenzione di molti suoi colleghi, tanto che sembra che anche Fedez lo voglia nel suo team. In merito al rampollo milanese, Facchinetti ha spiegato:

Secondo me lui non deve per forza piacere a tutti, lui ha questi doti innate che abbiamo visto nel Grande Fratello, ma non deve cadere nella trappola di dover piacere per forza a tutti. Lo vorrei vedere un po’ più incalzante e spigoloso, se vuol vincere deve polarizzare.

I cantante ha anche le idee chiare sul vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, non ci sono dubbi: per lui trionferà la modella brasiliana Dayane Mello. La ragazza non è di certo passata inosservata e anche il suo particolare passato ha senz’altro colpito l’attenzione del pubblico. L’ex compagna di Stefano Sala è stata la prima finalista di questa edizione: che le porterà bene?