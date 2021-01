Giovanni Ciacci invaghito da Kevin, il presunto ex di Tommaso Zorzi

Si sta facendo notare, non solo per il suo presunto flirt con Tommaso Zorzi, ma anche per la sua prestanza fisica. Si chiama Kevin ed è quasi tra gli ospiti fissi dei salotti di Barbara D’Urso. Il giovane si è fatto conoscere presto.

Kevin ha raccontato di essere stato l’ultimo flirt di Tommaso Zorzi prima che il ragazzo entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. La questione è emersa solo dopo che Luca Vismara ha raccontato di essere stato con il gieffino.

Ma tra tutta questa questione chi è rimasto particolarmente colpito dalla vicenda è Giovanni Ciacci. L’hairstylist più chiacchierato della televisione, sempre a fianco della regina di Mediaset Barbara D’Urso ha notato particolarmente il ragazzo.

E no, non per il suo flirt con Tommaso Zorzi ma per la sua presenza fisica che non può di certo essere messa in discussione. Lo sguardo da cattivo ragazzo e i tatuaggi da macho hanno colpito in particolare modo l’opinionista.

Giovanni Ciacci proprio in una puntata dei talkshow di Barbara D’Urso ha chiesto alla conduttrice informazioni su Kevin, ironizzando su un’ipotetica relazione tra i due.

Scusa Barbara, ma lo puoi invitare anche domenica prossima? Perché io non l’ho visto. Non l’ho proprio incontrato sai. Se mi piace questo ragazzo? Mamma mia quanta roba che è. Ragazzi ma è una roba meravigliosa, ma da dov’è uscito questo? Vuole la popolarità? Gliela dò io la popolarità. Sentite, ma è davvero meraviglioso.

L’opinionista si pone anche qualche domanda, ma è certo: lo vuole conoscere. Si sa, tentar non nuove e quindi ecco la disperata richiesta all’amica.

Se gli posso piacere? I gusti son gusti. Me lo devi presentare Barbara. Dici se mi voglio fidanzare con Kevin? Sì, non faccio cose poco serie. Non ho più l’età per cose leggere. Lo sai che io adesso aspetto l’anello. Però devo dire che io questo ragazzo non l’avevo mica visto”.