A gennaio avrà di nuovo inizio il Festival di Sanremo 2022, anche quest’anno al timone del programma ci sarà Amadeus che ha annunciato i prossimi ventiquattro big in gara.

Tra questi c’è un nome però che proprio non è piaciuto a Francesco Monte, si tratterebbe della cantante ventiquattrenne spagnola Ana Mena. La ragazza concorrerò al titolo per vincere il tanto amato leone d’oro.

Sotto ad un post Instagram, Francesco Monte sembra essere sconcertato dalla notizia tanto da esordire con “ma non era il Festival della canzone italiana?”. Il commento recita così:

Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!!“Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.