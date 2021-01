Giulia Salemi fasciata in un outfit pazzesco incanta i fan. Il costo? Decisamente fuori dalla portata di noi comuni mortali

Nel corso dell’appuntamento con il Grande Fratello Vip di lunedì 25 gennaio, Giulia Salemi ha sfoderato un abito splendido, d’alta moda, il cui prezzo sarebbe, a quanto pare, da capogiro.

Giulia Salemi: gusti raffinati

Che Giulia Salemi abbia gusti raffinati già lo sapevamo. E quando hai una certa fama, mantenerla può essere davvero complicato. Le aspettative sono alte, ma l’influencer di origini italo-persiane ha sempre nascosto un asso nella manica. Per questa occasione ha stregato i telespettatori, indossando un outfit originale e davvero ricercato.

Pattern nero e rosa

Mentre andava in onda la diretta del 25 gennaio sulla rete ammiraglia Mediaset, la nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scelto un capo griffato Alexandre Vauthier.

Le collezioni della maison francese riscuotono il gradimento della ragazza. Che, in tale circostanza, ha portato un vestito il cui valore sul mercato è superiore ai 2 mila euro. 2.018 per la precisione. Proposto sul web in diversi colori e fantasie, Giulia ha optato a favore di un pattern nero e rosa.

Scarpe La Silla

La vippona non ha lasciato nulla al caso, nemmeno per quanto riguarda le scarpe, un modello del brand La Silla, il cui costo ammonta a circa 546 euro. Sui social network il look della star del web ha rapidamente conquistato gli ammiratori, desiderosi di carpire maggiori informazioni sui preziosi capi d’abbigliamento.

Giulia Salemi: chiarimento con il fratello di Pierpaolo Pretelli

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini del 25 gennaio la Salemi ha avuto modo di confrontarsi con il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, che la settimana precedente aveva avuto uno scontro acceso con l’ex velino. Oggi tra Pierpaolo e i familiari sembra sia tornata a regnare la serenità. Il prossimo appuntamento con la Casa più spiata dagli italiani è fissato per venerdì 29 gennaio: conosceremo allora chi tra Pierpaolo e Andrea Zelletta sarà il secondo finalista.