Ignazio Moser è un figlio d’arte. Suo papà Francesco è stato uno dei più grandi ciclisti italiani. E’ inevitabile volesse che suo figlio seguisse le sue orme nel mondo dello sport e del ciclismo, ma purtroppo dopo discreti risultati a livello giovanile, Ignazio ha deciso di prendere un’altra strada, quella dello spettacolo. Una scelta all’inizio non condivisa da Francesco ma poi si è ricreduto ed è finito inevitabilmente con il fare il tifo per suo figlio prima al Grande Fratello Vip, dove ha trovato anche l’amore di Cecilia, poi alla recente Isola dei Famosi.

E proprio sulle spiagge dell’Honduras che il fidanzato della Rodriguez è tornato a farsi vedere sul piccolo schermo, mostrando tenacia, forza, simpatia e determinazione nel reality di Canale 5 che mette ciascun concorrente davanti a prove difficili, tra la scarsità del cibo e le intemperie della natura.

Intervistato dal settimanale Oggi l’ex ciclista ha detto che ha fatto sì il tifo per suo figlio all’Isola ma che non riusciva a vedere tutta la trasmissione: “Ho tentato, ma mi addormentavo. Alle dieci vado a dormire” – ha detto Francesco.

“La mancata vittoria di Ignazio? Non è così importante, non è come se avesse perso il Giro d’Italia o la Milano-Sanremo. Comunque credo che quello che conta, come nello sport, sia partecipare ed essere protagonisti. Certo, quello è un mondo particolare che io faccio fatica a capire” – ha dichiarato papà Moser.

Consigli a Ignazio? “No, fa quello che gli pare come tutti i miei figli. Non sono un padre severo. Gli dico di stare attento che quello è un mondo particolare. A me dà un po’ fastidio, per dire, che abbia tutti i tatuaggi, ma li fa lo stesso”, ha dichiarato. E, a proposito di un nipotino in arrivo, l’ex ciclista trentino ha risposto serafico: “Se lo vogliono…!”.