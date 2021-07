Il web da giorni vocifera sulla discussione che sta avvenendo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due ragazzi hanno iniziato quello che è un vero e proprio testa a testa sui social. Tutto è partito con alcune insinuazioni di Tommaso su Twitter a cui subito Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, ha risposto a tono.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: cosa è successo?

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire i fatti. I due ragazzi avevano stretto una profonda amicizia nel corso della scorsa edizione del GF Vip. Recentemente però, tra i due sembra che le cose abbiamo cominciato a prendere una brutta piega. A quanto pare, la pietra dello scandalo sarebbero state alcune dichiarazioni di Francesco risalente a diversi anni fa.

Zorzi aveva trovato queste affermazioni omofobe e aveva deciso quindi di prendere le distanze da Oppini. È a quel punto che Alba Parietti ha deciso di intervenire, difendendo suo figlio. Le dichiarazioni di Oppini, erano state rinvenute in un vecchio video in cui il ragazzo rideva delle parole usate comunemente per insultare gli omosessuali.

Ovviamente, Tommaso, essendo un fiero membro della comunità LGBTQ non avrebbe preso tutto questo nel migliore dei modi. Francesco, dal canto suo, ha cercato di spiegarsi con queste parole: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e, tra l’altro, in un contesto goliardico. A chi si è dedicato a questa ricerca certosina suggerisco di andare a pescare anche post e prese di posizione in favore della comunità LGBTQ+”.

Immancabile il commento di Alba Parietti che, sì sa, non è il tipo da stare in silenzio: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze per fargli male e soprattutto, per amore verso te stesso, non lo permetterai agli altri“.