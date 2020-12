GF Vip; grida nella notte tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: “Ti rode”

La scorsa puntata del GF Vip ha visto l’ingresso di una nuova concorrente: Sonia Lorenzini. La ragazza quasi non ha avuto il tempo di varcare la famigerata porta rossa, che già si è trovata in una furiosa lite. La controparte è niente di meno che Tommaso Zorzi, con cui lo scontro è nato appena finita la puntata del reality. Erano già noti i diverbi rimasti in sospeso tra i due, ed evidentemente i chiarimenti al riguardo non potevano aspettare oltre.

Tommaso, al GF, aveva già parlato della Lorenzini e dei conti in sospeso che avevano: “Non mi saluta perché io faccio delle rubriche in cui prendo in giro. Mi ricordo che aveva fatto una stories, durante la settimana della moda, tirandosela come se gli stilisti non iniziassero le sfilate se non arriva Sonia Lorenzini”. Ma non è finita qui, Zorzi ha fatto anche altre affermazioni in cui mette in pubblica piazza alcuni dettagli su Sonia. Racconta un evento stilistico. “È costretta, poverina, a cambiarsi in macchina durante la settimana della moda. Tra l’altro aveva capelli che erano tre giorni che non se li lavava!” dice. Non appena Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento con la casa, è iniziata la lite furibonda.

Tommaso e Sonia Lorenzini non sono risparmiati, anzi, se ne sono detti di tutti i colori. La Lorenzini ha subito ripreso il punto sugli eventi della settimana della moda. Stizzita dalle parole di Zorzi, ha detto: “Ti rode il c**o che sono qui la verità è che non sei abituato alla gente che ti dice le cose in faccia”.

Insomma, la modella inizia in modo molto diretto, e continua spiegando il suo punto di vista e accusando Tommaso Zorzi. “Tu hai cercato di sminuirmi quando sono arrivata paragonandomi al circo, come hai fatto fuori di qui fingendo di non conoscermi durante una serata. Hai fatto anche il segno del vomito davanti ad una mia fotografia” dice.

Aspettiamo nuovi aggiornamenti su quella che sembra essere la nuova coppia di antagonisti più accaniti nella casa del GF vip. Sicuramente questo ingresso ce ne farà vedere delle belle.