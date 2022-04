Le riviste di gossip impazziscono per un nuovo presunto flirt in corso. Francesco Oppini e una ragazza bionda del mistero mandano in visibilio il mondo della cronaca rosa. Chi è quella ragazza che è con il figlio di Alba Parietti? Sarà davvero la nuova fidanzata? C’è anche chi dice che si tratti di un’ex gieffina.

Da giorni si vocifera su una possibile rottura tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini. Ma secondo i bene informati pare che il figlio di Alba Parietti abbia già trovato consolazione con una ragazza dai capelli biondi.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini avevano giurato che tutto andava a gonfie vele, ma a quanto pare non è così. Lei ha già cancellato tutte le foto di coppia da Instagram e lui non l’ha invitata alla sua festa di compleanno.

Tanti indizi che sembrerebbero una conferma del fatto che Francesco Oppini e Cristina Tomasini non sono più una coppia. Anzi, lui avrebbe già trovato la sostituta, come sostiene Blogtivvu:

Uscire di casa per andare in palestra e incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?

Francesco Oppini e una ragazza bionda, sarà la nuova fidanzata?

Nessuno sa però chi possa essere quella bionda del mistero. C’è però chi sospetta che possa trattarsi di un’ex gieffina, Sonia Lorenzini. Niente di certo e verificato, ovviamente, ma il gossip ormai impazza sul web.

Tra i due c’è amore o solo una bella amicizia come sottolineano in molti in queste ore sui social? Ai posteri l’ardua sentenza: chissà come sarà felice l’ex compagna di leggere queste notizie. Se fossero confermate, Francesco Oppini non ci ha messo poi molto a trovare una consolazione!