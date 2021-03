Tommaso Zorzi: doppio ruolo per lui a L’Isola Dei Famosi

Tommaso Zorzi sta cavalcando l’onda del successo dopo la vittoria al GF Vip. Per l’influencer si sono aperte moltissime porte in ambito televisivo e la sua popolarità è alle stelle. È risaputo ormai che, almeno in un primo momento, Zorzi aveva rifiutato di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

L’influencer aveva annunciato così il suo rifiuto a far parte del cast del reality: “Ho detto no a L’Isola dei Famosi; dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”. Ora pare che la situazione sia cambiata. Mediaset, infatti, ha scoperto le sue carte, facendo a Tommy un’offerta irrinunciabile. La rete televisiva, infatti, ha proposto a Zorzi non solo il ruolo di opinionista, ma anche quello di conduttore dello spin off de L’Isola dei Famosi.

L’appuntamento speciale sarà pubblicato sul sito ufficiale di Mediaset prossimamente. Tutte queste informazioni sono contenute nel comunicato stampa ufficiale pubblicato poco fa. Ecco cosa è stato annunciato: “Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato a L’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it”.

Ma non è finita qui! Nel comunicato si leggono altre informazioni importanti: “Con il coinvolgimento nel team de L’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset”.

Sicuramente questo spin off è assolutamente nello stile di Tommaso. L’influencer avrà modo di curarsi di ogni dettagli dello speciale e dovrà anche presentarlo. Certo non è la prima esperienza del genere per Tommy. L’influencer, prima del GF Vip, aveva già condotto su Mediaset.it uno spin off de La Pupa e il Secchione, insieme a niente meno che Giulia Salemi.