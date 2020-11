Francesco Oppini ufficialmente nella vita fa il concessionario ma nel mondo della televisione è conosciuto come il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. Il ragazzo, che sta partecipando al Grande Fratello Vip, è uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality. Francesco sta vivendo un vera crisi in questi giorni dopo che Alfonso Signorini ha comunicato che questa edizione andrà avanti fino a febbraio.

Lui da un lato vorrebbe restare per portare a compimento questo percorso che lo ha visto protagonista, dall’altro la mancanza dalla fidanzata e della madre si fa sentire sempre di più. Intanto emerge un particolare del suo passato, quando partecipò ad un altro reality. Nel 2004, ha partecipato a “La Fattoria“, lo show televisivo che metteva alla prova i vip in una situazione di campagna, alle prese con la gestione di terreni e allevamenti.

Subito dopo la sua partecipazione al reality, Francesco fu ospite a “Che Tempo che fa”, il programma domenicale di Rai 2 condotto da Fabio Fazio, insieme alla madre Alba Parietti. In quell’occasione Francesco Oppini ha raccontato molte curiosità circa le sue precedenti esperienze sul piccolo schermo. Francesco confessò il vero motivo che lo spinse a partecipare a La Fattoria nel 2004: “Si, io l’ho fatta per un motivo molto semplice. Avevo bisogno di soldi, come tanti giovani. L’ho fatto per un discorso economico, semplicemente per quello”.

Una dichiarazione che all’epoca aveva lasciato interdetta la madre Alba che cercò di spostare il focus sul suo talento: “No ma lui è bravo in tutto, potete porgergli qualsiasi domanda su auto e calcio e vi risponderà”– aveva detto. Prima di partecipare al Grande Fratello Vip stava lavorando come opinionista sportivo nelle tv locali, in particolare della sua squadra del cuore, la Juventus: “Telecronista sportivo? Si, ma quello è un hobby. Io sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Faccio Diretta Stadio ma sono un normalissimo commerciante di automobili”- ha precisato.