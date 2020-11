Il Grande Fratello Vip è stato prolungato fino a febbraio. L’annuncio è stato dato ai coinquilini in casa da Alfonso Signorini nel corso della scorsa puntata. C’è chi l’ha presa bene e chi come Elisabetta Gregoraci ha ribadito la sua intenzione di lasciare la casa prima di Natale per vivere le festività con suo figlio Natan.

“Io ho già deciso. Poi per chi ha figli è diverso. La mia decisione l’ho già presa, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma non fino a Natale. Poi non è detto che uno ci arrivi fino a febbraio considerando che sono anche in nomination. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana o due in più, non mesi” – ha detto la showgirl calabrese.

Fonte: Mediaset

Quindi tra chi va e chi resta ecco che inevitabilmente per potare avanti il programma fino a secondo mese del 2021 bisognerà inserire in casa nuovi concorrenti. E ci ha pensato il padrone di casa Alfonso Signorini a svelare che saranno ben 10 i nuovi concorrenti che entreranno nella casa nel corso delle prossime settimane.

Gli ingressi saranno scaglionati in tre puntate differenti. Il primo su tutti sarà un gradito ritorno, ovvero Cristiano Malgioglio che entrerà da solo lunedì 30 novembre. Altri 5 varcheranno la porta rossa lunedì 7 dicembre, mentre i restanti 4 lo faranno lunedì 14 dicembre. Da dicembre, infatti, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo di lunedì e tornerà a sdoppiarsi con il doppio appuntamento settimanale a partire dal prossimo anno. C’è già la corsa al toto nomi per capire chi entrerà nella casa.

Fonte: Mediaset

Durante l’ultima diretta di Casa Chi, Alfonso Signorini ha svelato che sono previsti 10 nuovi ingressi suddivisi equamente in cinque uomini e cinque donne. Ovviamente non ha fatto i nomi, ma ha sottolineato come siano tutti diversi fra loro: c’è uno sportivo, un influencer, un volto di Temptation Island ed uno che lavora in tv nel mondo dell’intrattenimento.