Momento non facile per Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è stato accusato da molti coinquilini di essere uno stratega.

Nelle ultime ore, Francesco si è prima lasciato andare ad una confidenza con Dayane Mello e la contessa su Tommaso e poi è scoppiato a piangere in giardino. Francesco ha svelato alle due in giardino che le dispiace della situazione che si è creata tra lui e Tommaso Zorzi dopo la lite di alcuni giorni fa:

“A me è simpatico, è sensibile, ha tante cose da scoprire, però io non so cosa vede in me e questo mi da fastidio. Io sono suo amico e gli sto vicino ma non posso dargli altro non sono la persona giusta. Poi se lui mi fa passare stratega perché non posso dargli ciò che cerca non lo so. Non è colpa mia.” – ha detto.