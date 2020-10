Stefania Orlando a Gregoraci: "Non è che non critico per paura di non essere invitata a Montecarlo"

La trama del gossip di questo GF Vip si fa sempre più fitta. I personaggi più discussi di questa edizione sono molti, ma tra tutti i segreti di Elisabetta Gragoraci stanno accattivando il web. Durante l’ultima diretta del programma, la conduttrice ha avuto una disputa con Stefania Orlando.

FONTE WEB

Ad essere onesti le due non hanno mai vantato una grande amicizia all’interno della casa, anzi, spesso e volentieri le ragazze si stuzzicano a vicenda.

Alfonso Signorini, durante la puntata, ha scelto di mandare in onda un video, probabilmente per mettere zizzania. La clip riporta un bignami dei momenti in cui la Orlando, nel confessionale, ha criticato la Gregoraci.

Elisabetta, ovviamente, si è molto risentita al riguardo, ed è andata su tutte le furie: “Hai detto tante stupidaggini. Poi tu non dici le cose in faccia, ma all’interno del confessionale. A differenza tua, io in faccia ti ho sempre detto tutto!”.

FONTE STUDI CASA GF VIP

Queste le parole di Elisabetta, rivolte direttamente alla rivale. A quanto pare, l’ex moglie di Briatore si sarebbe adirata per una frase in particolare: “Non è che non critico Elisabetta, per paura di non essere invitata a Montecarlo. Se voglio ci vado pure da sola!“.

Prendendo spunto da questa frase, Alfonso Signorini, sarcasticamente, chiede: “Elisabetta, ma inviterai Stefania a Montecarlo alla fine?”. Non è chiaro se il presentatore volesse sdrammatizzare o alimentare la polemica, ma in ogni caso la risposta della Gregoraci non è tardata ad arrivare. “Alfonso ma certo. Poi non è che ho le chiavi della città!” spiega la donna, divertita.

Una serata trascorsa tra nomination e discussioni, le due donne non hanno mai smesso di punzecchiarsi. C’è chi prende le parti della Gregoraci, c’è chi si schiera in tutto con Stefania Orando. Sicuramente al televoto della settimana prossima, dove entrambe sono coinvolte, si saprà chi delle due è la preferita dal pubblico.