Ieri sera moltissimi italiani sono rimasti incollati allo schermo, a guardare la nuova diretta del GF Vip. Aspettando l’inizio del programma, Francesco, dopo aver parlato al telefono con la madre Alba Parietti, ha preso la decisione drastica. Oppini ha lasciato il programma ed è uscita dalla casa, nel corso della puntata di ieri sera. A tutti i concorrenti è stata data la possibilità di parlare con i propri cari, in modo da poter decidere se rimanere in casa o meno.

Tutti hanno chiamato i loro affetti più cari, per prendere questa difficile decisione. Inevitabile, purtroppo, dato che la regia del programma ha optato per un prolungamento non indifferente del programma, che continuerà fino a febbraio. Sono molti i concorrenti che sono stati tentati, e che vorrebbero passare il Natale con i loro cari. Tra questi, Francesco Oppini è il primo.

La chiamata con la madre avvenuta in confessionale, però, pare abbia reso la decisione molto più semplice per Oppini. Francesco, chiusa la comunicazione con la madre, ha annunciato: lascerà il GF Vip. Tommaso Zorzi, che aveva già percepito che il suo caro amico non avrebbe proseguito il percorso nella casa, non ha accettato di buon grado la notizia. Zorzi quando Francesco aveva dato la notizia era subito corso nella sua stanza, addolorato.

Disperato, si era sfogato con Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta, aveva consolato Tommaso in questo modo: “Non sei solo, sai che il suo sostegno comunque c’è. Ti capisco ma cerca di reagire, godetevi questi giorni insieme”. Moltissimi hanno cercato di consolarlo. Nella stanza, infatti, si erano precipitati Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Zorzi, senza dire una parola, ha ascoltato tutti i consigli delle sue care amiche e subito dopo, era corso in giardino ad abbracciare il suo amico speciale. Francesco Oppini è ufficialmente fuori dal GF Vip. Un momento veramente toccante l’addio che ha dato ai suoi compagni ma soprattutto al suo amico speciale Tommaso.