Francesco Oppini ricorda la sua ex fidanzata Luana morta a seguito di un’incidente all’età di soli 25 anni

Francesco Oppini ricorda l’ex fidanzata Luana morta nel 2006 quando aveva solamente 25 anni. Il figlio di Alba Parietti e Oppini ha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto all’interno del programma ‘Oggi è un altro giorno’, ripercorrendo la sofferenza vissuta dopo la sua morte.

L’ex gieffino in più occasioni ha spiegato come la scomparsa di Luana abbia completamente stravolto e cambiato la sua vita. Un lutto dolorosissimo per Francesco che porta sempre con sé nonostante gli anni che passano e le nuove relazioni intraprese.

Era il lontano 2006 quando la sua fidanzata morì a seguito di un grave incidente stradale. Luana aveva solo 25 anni e la sua morte ha segnato per sempre Francesco che, di recente è tornato a parlare della sua scomparsa.

Intervistato dalla conduttrice Serena Bortone, Oppini ha aperto il suo cuore ripercorrendo quel giorno e il dolore che ha vissuto. Delle affermazioni forti, piene di amarezza e di tristezza quelle che Francesco ha rilasciato a ‘Oggi è un altro giorno’.

Francesco Oppini ricorda l’ex fidanzata Luana: “il mio dolore più grande”

L’ex gieffino di recente ha così spiegato e condiviso con il pubblico a casa il dolore che ancora porta dentro per la morte della sua ex fidanzata. È proprio lui a spiegare a Serena Bortone di non aver mai pensato di poter perdere la persona più importante della sua vita a soli 25 anni.

“A quell’età lì non pensi mai che ti possano succedere determinate cose, non puoi pensare che ti possa venire a mancare un amico, una compagna, un genitore. Invece ti rendi conto che siamo tutti appesi a un filo in un certo senso” spiega Francesco.

Oppini prosegue dichiarando: “Impari a non avere rimorsi e a fare le cose che ti senti di fare, sempre. Impari da quello che le cose non godute e non vissute a pieno sono cose che non ti potrai mai permettere di rivivere. Se io spesso e volentieri sorrido è grazie all’atteggiamento che questa persona aveva nei confronti della vita. Lei era questo, era il sorriso h24, su ogni cosa, anche di fronte ai problemi”.

Nonostante i tantissimi anni trascorsi, Francesco Oppini non ha mai dimenticato Luana e il grande amore condiviso. Tutt’ora l’ex gieffino ha parlato di lei con gli occhi lucidi, condividendo il suo ricordo con affetto ma anche tristezza.