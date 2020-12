Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la confessione di Tommaso Zorzi

Una settimana assolutamente clamorosa al Grande Fratello Vip. Tra chi resta e chi va, i colpi di scena non sono assolutamente mancati. Ancora una volta i protagonisti di questa storia sono Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amici, ma non solo.

Come saprete, Francesco Oppini ha deciso spontaneamente di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti proprio non riusciva a restare fino a febbraio. Tra impegni lavorativi e la voglia di riabbracciare la sua fidanzata Cristina se ne è andato.

Questa partenza ha lasciato un gran vuoto nella casa, soprattutto per Tommaso Zorzi che ha fatto luce sui suoi sentimenti. L’influencer 25 enne ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato dell’amico.

Allo stesso modo, la confessione è arrivata anche a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando che hanno messo a proprio agio il ragazzo sostenendo che l’amore, in qualsiasi forma, non può che essere una cosa bella.

Quello che ci si chiede ora è: come avrà reagito Francesco Oppini? Il ragazzo ha rotto il silenzio pubblicando una storia Instagram che riprende l’argomento tanto chiacchierato della settimana.

Il ragazzo ha infatti ripotato una storia di una fanpage che in modo ironico ha scritto: “Io Tommy non lo biasimo, in fondo siamo un po’ tutte innamorate di Francesco”. Ma nulla di più.

Che questa sera anche Alfonso Signorini farà chiarezza? Ci aspettiamo scintille per la diretta del lunedì. Senz’altro tra i due non potrà nascere nulla di più di quello che già c’è.

Tommaso è perfettamente consapevole che l’ex concorrente è eterosessuale e soprattutto fidanzato. Tuttavia, il bene che Francesco prova per Tommaso è evidente e non sarà sicuramente una confessione del genere a rompere l’amicizia.

Ma come andranno le cose in puntata? Lo scopriremo davvero presto. Al momento, sembra ci siamo un’apparente calma che non fa presagire polemiche o litigi.