Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono omrai inseparabili. Per questo l'influencer ha deciso di confessarle i sentimenti che prova per Oppini

Il Grande Fratello Vip a volte, non è un semplice reality. In questi giorni, in casa, si respira aria d’amore e delusione. Il protagonista, ancora una volta, è Tommaso Zorzi che ha finalmente deciso di aprirsi e rivelare ai propri compagni i sentimenti per Francesco Oppini.

L’influencer, dopo aver parlato con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, ha convocato l’altra sua amica del cuore: Stefania Orlando. La dolcissima conduttrice ha ascoltato il ragazzo con amore e pazienza.

Tommaso Zorzi è partito raccontando l’episodio di ieri. La prima confessione è stata infatti fatta a Cristiano Malgioglio, ma oggi si è sentito pronto anche per parlare con la donna. Ed esordisce così:

Non so come dirtelo però te lo devo dire, perché preferisco dirtelo io: ieri ad un certo punto Malgioglio mi chiama e mi dice che mi deve parlare. Andiamo di là in salotto ed è stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi fa: ‘Dimmi la verità, ma tu eri innamorato di Francesco?’ e io gli ho detto di sì, perché è vero.

Stefania Orlando, un po’ per intuito femminile, un po’ per la palese situazione che si è creata ormai da mesi, non è rimasta stupita. E ha fatto un discorso bellissimo al coinquilino:

Si intuiva, ma io non ho mai voluto commentare. Tu non gliel’hai mai detto a lui perché non volevi metterlo in difficoltà. Non c’è niente di male. Tu non l’hai mai detto a lui perché non l’hai voluto mai mettere in difficoltà. E’ una cosa lecita e bella. I sentimenti nascono così non è che puoi chiedere il permesso, almeno sei stato onesto con te stesso e con chi ascolta. Tesoro, non c’è nulla, assolutamente nulla di terribile. Io la vedo una cosa molto, molto bella. Poi è ovvio, così nella vita… Anch’io posso innamorarmi di un uomo che non mi corrisponde perché magari è innamorato di un’altra persona, succede. Non bisogna mai innamorarsi delle persona fidanzate.

Tuttavia, nonostante le evidenti barriere di questo amore, la conduttrice ha trovato il modo di tirare fuori una lezione bellissima di cui l’influencer farà sicuramente tesoro: