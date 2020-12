Francesco Oppini ha volontariamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi. La decisione era stata presa già da tempo. Troppo grande la mancanza della fidanzata e della mamma Alba Parietti. Francesco non ha retto all’idea di dover restare altri 2 mesi rinchiuso in casa rinunciando anche a trascorrere il Natale con le persone care.

Fonte: Mediaset

Ma sui social è scoppiata la polemica dopo che alcuni fan hanno accusato la Parietti di aver fatto pressione sul figlio affinché abbandonasse la casa. Alba ha postato una foto su Instagram in cui ha voluto celebrare l’amore tra il figlio e Cristina:

“L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora qualcuno che per l’amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro. Mio padre è stato così, così sono stati i miei nonni così per fortuna è Francesco e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza. La vita è adesso” – ha scritto Alba.

Peccato che il post non è piaciuto ai fan della coppia Oppini-Zorzi che hanno accusato Alba di aver fatto ritirare Francesco.

“Sarebbe stato più forte se restava nella casa e continuava a viversi in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso” – ha scritto fra i commenti un hater – Ma sua madre lo avrà messo in allerta di quello che si dice fuori e lui si è irrigidito. Purtroppo certe cose non cambiano le puoi solo offuscare ma non fa bene a lui e gli ha rovinato un percorso bellissimo e spontaneo”.

Fonte: Google

Il commento è stato visto dalla Parietti che ha voluto così commentare: