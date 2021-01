Francesco Oppini si infuria sui social: “È perseguibile penalmente”

A novembre Francesco Oppini, nella casa del GF Vip, ha rischiato la squalifica. Tutti ricordiamo il motivo: delle frasi decisamente di pessimo gusto su Flavia Vento e Dayane Mello. In molti hanno giudicato negativamente le parole pronunciate dal ragazzo. Prima fra tutti a concordare per la squalifica era stata la stessa Alba Parietti, madre di Oppini.

Eppure, gli autori e Alfonso Signorini hanno lasciato correre, dando a Francesco la possibilità di continuare il suo percorso. Ora, però, questa vicenda sembra essere tornata a galla. Un follower del ragazzo gli ha sferzato un duro colpo sui social, biasimandolo proprio per quelle parole pronunciate a Novembre. Ma non è finita qui, Oppini infatti è stato anche accusato di essere raccomandato.

“Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre a non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato” questo il commento del follower rivolto a Francesco. Come ci si poteva immaginare, Oppini non ha preso di buon grado queste accuse, ed ha minacciato la denuncia ai danni dell’autore di questi attacco.

Ecco le parole di Oppini: “Evidentemente se non mi hanno eliminato è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento, per quanto purtroppo mal espresso (e proprio per questo mi sono scusato), non era quello che tu vuoi far passare. In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente, è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo”. Guai a insinuare certe cose, Oppini sa difendersi con le unghie, con i denti e con gli avvocati. Cambiando argomento, intervistato al GF Vip Party, Francesco Oppini ha rivelato chi sono i suoi preferiti tra i concorrenti ancora in gara al GF Vip.

Il figlio di Alba Parietti ha anche fatto i nomi di chi vorrebbe vedere in finale: “Mi auguro che vada Tommaso, ma anche Stefania, poi Andrea Zelletta. Io ti metto questo podio. Sono le persone che a me hanno dato di più. Se parliamo dal punto di vista del programma in assoluto Zorzi. Lui è clamorosamente avanti per l’età che ha. Prima del GF Vip non lo conoscevo, è stata una sorpresa. Secondo me è un autore e uno showman, non solo un giocatore. Più personaggio di lui non si può trovare nessuno”. È palese che Oppini continua a voler bene a Tommy, e gli augura la vittoria.