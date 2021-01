Alba Parietti, la chiamata di Berlusconi dopo il ricovero: “Mi ha commosso”

Alba Parietti racconta di essere stata chiamata da Silvio Berlusconi dopo il ricovero per problemi di salute

Proprio negli ultimi giorni Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il centro cardiotoracico di Monaco per complicazioni di salute, per la precisione problemi al cuore. La nota opinionista Alba Parietti ha confessato di aver sentito l’ex premier in forma telefonica.

Alba Parietti: affetto e ammirazione per il Cavaliere

Con un messaggio prolisso condiviso via social network, la piemontese ha desiderato manifestare il suo affetto e la sua ammirazione nei confronti del Cavaliere, che il 14 gennaio è finito ricoverato a Monaco per imprevisti relativi al suo quadro clinico. Nello specifico, ha sofferto della cosiddetta fibrillazione atriale parossistica, malessere che l’imprenditore avrebbe già patito in passato.

Un rapporto di stima

Alba Parietti ha raccontato nel suo post che Silvio Berlusconi l’avrebbe richiamata il giorno seguente all’invio di un messaggio di auguri e di pronta guarigione. Si sarebbe preso qualche minuto appositamente per rassicurarla sul suo stato.

A seguire la madre di Francesco Oppini ha evidenziato come, nonostante in passato lei e Silvio Berlusconi abbiano avuto alcune divergenze di opinioni e vedute (lei sostiene di non averlo mai votato), avrebbero un buon rapporto. Tra loro ci sarebbero sempre state stima e reciproco affetto.

Commozione per il gesto

Anche se hanno spesso avuto punti di vista differenti, il rispetto è alla fine ciò che rende due persone amiche, scrive la Parietti. Perché voler bene a qualcuno significa innanzitutto portargli rispetto. L’ha commossa. E davvero “Silvio” (senza il cognome) lo porta nel cuore, gli vuole un gran bene.

Alba Parietti: i sentimenti nei confronti di Silvio Berlusconi

Come abbiamo già sopra riportato, Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per uno scompenso cardiaco. Il primo a renderlo noto il dottor Alberto Zangrillo, il suo medico personale, contattato dall’agenzia di stampa Ansa. Lunedì Zangrillo si è recato d’urgenza dove temporaneamente risiede l’84enne, nel Sud della Francia, per un aggravamento delle condizioni. Che al momento sarebbero stabili e, salvo imprevisti, dovrebbe aver modo di abbandonare la struttura ospedaliera nei prossimi giorni.