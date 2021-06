Dopo il Grande Fratello VIP, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono rimasti più amici che mai. Nonostante l’amore dell’influencer non sia stato ricambiato i due sono molto legati e proprio il figlio di Alba Parietti, ora, è tornato a parlare del ragazzo.

Tommaso Zorzi, dopo il Grande Fratello VIP, non si è mai fermato. Dalla conduzione del su programma, il Punto Z, e il ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi, i progetti sono ancora molti. E su questo Francesco Oppini ha le idee chiare:

Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito.

Poi il suggerimento sulla sua carriera che sembra pronta a decollare. Francesco Oppini sa perfettamente che Tommaso Zorzi sarebbe perfetto per altri ruoli:

Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista.

Frecciatina ai reality show? Forse sì, il ragazzo ha anche parlato di un reality che ormai è molto in voga. Temptation Island, che sta proprio per ripartire, sembra abbia fatto un’offerta anche a lui, ma le cose con la dolcissima Cristina vanno benissimo e non è il caso di rovinare uno stupendo equilibrio: