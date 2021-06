Dopo il bilancio dei protagonisti all’Isola dei Famosi, è toccato anche agli opinionisti dire la propria su quest’esperienza in studio per commentare le vicende dei naufraghi in Honduras. Tommaso Zorzi è stato uno dei tre opinionisti di questa edizione insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Mercoledì scorso si è conclusa la prima stagione del suo programma Il Punto Zeta. Ospite la collega Elettra Lamborghini con cui ha parlato del vincitore Awed:

“Tutti quelli che piacevano a me erano usciti, quindi era indifferente chi vincesse. In realtà non sapevo chi avrebbe potuto vincere e pensavo trionfasse Valentina Persia perché Awed quella sera lì se l’é giocata in maniera strana. Ha detto un po’ di cose da parac**o. È stato comunque uno stratega” – ha detto Elettra.

Dopo Elettra, Zorzi ha commentato il suo ruolo propostogli subito dopo il Grande Fratello Vip: “Venivo da una situazione strana, avevo appena finito il Grande Fratello. Il programma è finito l’1 marzo e l’Isola é iniziata il 15. Quindi mi sono subito buttato in questa esperienza con una sana dose di incoscienza perché non sapevo bene quello che mi aspettavo”.

Ha infine concluso dicendo: “In realtà avevo sottovalutato il ruolo dell’opinionista. Non é facile perché hai pochi interventi in cui devi essere incisivo. […] É un ruolo in cui serve allenamento e noi due non lo avevamo. Però credo che sia stata una bellissima esperienza e della quale mi ricorderò”.

E’ stato davvero un periodo intenso per Tommaso Zorzi che dopo il trionfo al Grande Fratello Vip ha ricevuto tantissime richieste. Ora dopo l’avventura all’Isola come opinionista e la conduzione del suo primo programma, per lui arrivano le meritate vacanze. Anche l’amico Francesco Oppini si è detto preoccupato per tutti questi impegni che hanno sfiancato il povero Zorzi: