Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nella Casal del Grande Fratello VIP 5 avevano costruito un rapporto indistruttibile. Ora, però, sembra che tra i due sia tutto finito. Il figlio di Alba Parietti ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio ha parlato del rapporto con il giovane conduttore.

Da alcuni mesi a questa parte infatti, il distacco tra i due è stato evidente. Nessuno scatto social, nessun commento e si sono anche tolti il follower da Instagram. Un’amicizia al capolinea? Francesco Oppini spiega:

Il mio rapporto con Tommy? Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate. Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene.