GF Vip, pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Le parole dell’ex gieffino non lasciano dubbi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi della quinta edizione del GF Vip. Tutti, infatti, ricorderete lo speciale di rapporto di amicizia nato tra i due, seguito poi da una serie di allontanamenti una volta terminato il reality. Nelle scorse ore il vincitore del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il rapporto che lo lega al figlio di Alba Parietti.

Dopo le voci riguardo la fine della loro speciale amicizia, tra Tommaso Zorzie e Francesco Oppini potrebbe essere tornato il sereno. Sui social, infatti, i fan dei due ex gieffini non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che farebbe pensare ad una riappacificazione.

GF Vip, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è tornato il sereno?

Dopo la fine del GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno continuato a frequentarsi fino a quando tutti i loro fan non hanno potuto fare a meno di notare un allontanamento. In queste ultime ore, però, il gesto di cui Tommaso Zorzi si è reso protagonista potrebbe far riaccendere le speranze.

Ospite del programma Casa Chi, Francesco Oppini ha rilasciato una lunga intervista, condivisa successivamente anche sui social. Ebbene, il like che Tommaso Zorzi ha lasciato sotto un post riguardo l’intervista di Francesco Oppini fa riaccendere le speranze riguardo l’amicizia tra i due.

Il like di Tommaso, infatti, ha riacceso la speranza nei moltissimi fan che sono stati sempre dalla loro parte, tifando per la loro amicizia. Sono molti coloro che sperano che le divergenze tra i due ex gieffini siano ormai state superate e che la situazione sia ormai stata risolta.

Nonostante il gossip in circolazione, però, di recente il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha pensato di scrivere queste parole:

Chi valuta la qualità (o meno) di una qualsiasi relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente tenerezza.

Stando alle parole di Zorzi, dunque, pare che le divergenze tra i due non siano ancora state risolte.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: