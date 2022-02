Paura per Francesco Paolantoni in ospedale per infortunio: i suoi fan si sono preoccupati e il comico napoletano ha voluto subito rassicurarli, per dire loro che sta bene, anche se ha bisogno di cure e per questo motivo si trova ricoverato. Quali sono le condizioni di salute dell’artista impegnato in questi giorni in uno show con Stefano De Martino e Biagio Izzo, “Stasera tutto è possibile“?

Purtroppo Francesco Paolantoni ha subito un infortunio e dallo scorso 19 febbraio si trova ricoverato presso l’Ospedale CTO di Napoli. Il comico napoletano su Instagram ha detto di aver avuto un incidente: i medici hanno deciso epr questo di sottoporlo ad accertamenti.

Secondo i dottori, Francesco Paolantoni deve rimanere in ospedale sotto osservazione, per poter valutare meglio le sue condizioni di salute: pare che abbia subito la frattura di tibia, perone e malleolo. I medici lo hanno anche trasferito in ambulanza in un’altra struttura, come emerge da un video pubblicato sempre sui social dal comico.

Ci ha pensato lo stesso comico a rassicurare i suoi fan, con un video su Instagram in cui in modo ironico e simpatico spiega cosa gli sia successo:

Ma se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?

Il comico ha poi detto che la frattura è scomposta e che i medici gli hanno messo il gesso alla gamba, anche se ancora non si sa per quanto tempo dovrà portarla.

Fonte foto da Instagram di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni in ospedale per infortunio: come farà per lo show Stasera tutto è possibile?

In molti gli hanno chiesto come farà ad essere al fianco di Stefano De Martino e Biagio Izzo in Stasera tutto è possibile. E lui ha risposto così:

Fonte foto da Instagram di Francesco Paolantoni