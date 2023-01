Francesco Totti appare ingrassato: sul web si scatena il body shaming

Francesco Totti pubblica una foto sui social ma un dettaglio non passa in osservato ai fan

Nel corso delle ultime ore Francesco Totti ha voluto augurare buon anno a tutti i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Nulla di strano se solo agli utenti del web non fosse passato in osservato un dettaglio che ha scatenato il body shaming. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Totti è sempre molto attivo sui social tramite cui condivide momenti della propria quotidianità. In occasione della notte di San Silvestro, l’ex capitano della Roma ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Miami insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli, Cristian, Isabel e Chanel.

Per fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi fan, l’ex marito di Ilary Blasi ha pensato di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto in questione lo ritrae in piedi, con le braccia incrociate e lo sguardo fisso sull’obiettivo della fotocamera. Tuttavia, un dettaglio non è passato in osservato a tutti i suoi seguaci.

L’ex capitano della Roma è apparso ingrassato. Infatti, in molti sostengono che l’uomo avrebbe messo qualche chilo in più in occasioni delle feste natalizie. Non solo. C’è anche chi attribuisce la colpa dell’aumento del suo peso corporeo a Noemi Bocchi. Queste sono le parole che si leggono in un commento scritto da un utente:

È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Insomma, nel corso di pochi minuti si è scatenato un vero e proprio body shaming nei confronti dell’ex calciatore. Tuttavia, alcuni fan non sono stati d’accordo e hanno preso le due difese: