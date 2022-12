Ilary Blasi, Capodanno a Bangkok: ecco il prezzo da capogiro dell’hotel da sogno

Ecco il prezzo da capogiro dell'hotel in cui alloggia la showgirl per Capodanno

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo aver trascorso il primo Natale senza Francesco Totti e insieme alla sua famiglia, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata a Bangkok dove attenderà l’inizio del nuovo anno.

Ormai il nuovo anno è alle porte e Ilary Blasi ha deciso di trascorrerlo nel migliore dei modi. La showgirl è infatti volata a Bangkok dove alloggia in un hotel di lusso. Al momento non ci è dato sapere se la conduttrice si trova insieme alla sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

La conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram i meravigliosi scatti dell’hotel in cui alloggia. Inutile dire che le immagini hanno attirato l’attenzione dei più curiosi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Scopriamo insieme quanto costa alloggiare nel lussuoso hotel di Bangkok dove si trova Ilary Blasi.

Ilary Blasi, Capodanno a Bangkok per la showgirl: ecco quanto costa l’hotel di lusso in cui alloggia

Nel corso delle ultime ore stanno emergendo alcune indiscrezioni riguardo il costo dell’hotel in cui Ilary Blasi ha deciso di alloggiare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tenetevi forte perché il prezzo è davvero da capogiro.

Stando a quanto emerso, pare che il costo del lussuoso hotel di Bangkok in cui si trova in questi giorni Ilary Blasi abbia un costo di 800 euro a notte. Un prezzo che non è di certo alla portata di tutti, ma che è senza ombra di dubbio più basso rispetto alle suite di moltissimi altri hotel di lusso.

Come già anticipato, al momento non ci è dato sapere se la conduttrice si trova a Bangkok insieme alla sua nuova fiamma. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Totti, Ilary vuole mantenere il massimo riserbo riguardo la sua vita privata e in particolar modo riguardo quella sentimentale.