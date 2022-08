Francesco Totti beccato nuovamente in compagnia di Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi si sta godendo ancora delle vacanze in Croazia insieme alla figlia Isabel, l’ex capitano della Roma si trova sulla costa laziale insieme alla sua nuova fiamma.

A pubblicare le nuove immagini di Totti e Noemi insieme è stato il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Francesco è stato beccato sotto casa della ragazza, ma questa volta non sotto quella romana, ma sotto la villa di San Felice Circeo affittata da Noemi per trascorrere le vacanze estive.

Fonte: web

Per stare vicino a Francesco e soprattutto lontano da occhi indiscreti Noemi ha preferito rinunciare alle sue consuete vacanze in Sardegna per virare sul litorale laziale, non troppo distanze da Sabaudia dove Totti possiede una mega villa sul mare.

Le foto pubblicate da Chi sono dello scorso 19 agosto e si vede Totti scendere dall’auto di un amico verso le 22.30 ed entrare nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi.

Il punto da dove sono state scattate le foto è lo stesso dove qualche giorno prima Noemi aveva parcheggiato l’auto.

Insomma che i due stiano insieme ormai non ci sono dubbi ma resta il fatto che ancora non escono allo scoperto. Secondo indiscrezioni Francesco preferirebbe ufficializzare la relazione soltanto dopo che ha messo a posto le faccende con Ilary anche da un punto di vista legale con il divorzio.

Francesco Totti e l’ingente patrimonio da dividersi con Ilary Blasi

Le pratiche non sono state ancora avviate e non sarà facile giungere ad un compromesso visto l’ingente patrimonio che lui e Ilary dovranno dividersi.

Il loro è un vero e proprio impero economico formato da 7 società attive in diversi ambiti, più una holding con un patrimonio di 7 milioni di euro con azioni intestate non solo ai due ma anche ai parenti.

E poi ci sono gli immobili, la mega villa alle porte di Roma, la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco dove Totti viveva prima del matrimonio con Ilary Blasi.