Francesco Totti, come ha reagito al docufilm di Ilary Blasi: il suo commento

Dopo l’uscita del docufilm “Unica” su Netflix in cui Ilary Blasi racconta tutta la verità sulla separazione con Francesco Totti, tutti si chiedono come avrebbe reagito l’ex calciatore. A rivelare qualche retroscena ci ha pensato il “Corriere Della Sera”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso degli ultimi giorni non si fa altro che parlare di “Unica”, il docufilm su Netflix in cui Ilary Blasi racconta la propria versione dei fatti sul burrascoso divorzio con Francesco Totti. Dalle mancanze, ai dubbi fino ad arrivare ai tradimenti, la conduttrice 42enne rivela come ha scoperto la relazione extraconiugale del suo ex marito con Noemi Bocchi.

Uscito venerdì 24 novembre su Netflix, “Unica” è già un successo e si è posizionato al primo posto nella classifica. Tuttavia, in molti si chiedono quale sia stata la reazione dell’ex capitano della Roma dopo aver guardato il lungometraggio.

A rivelare un inedito retroscena ci ha pensato il “Corriere Della Sera”. Queste sono state le parole riportate dal quotidiano:

Se volesse, Francesco Totti potrebbe dire molte cose, smentirne altre, però (quasi certamente) non lo farà, non adesso e non così. La sua verità, per correttezza, la racconterà ai giudici, non manca nemmeno tanto. Già il 4 dicembre c’è la prima udienza della causa bis sui Rolex, per deciderne la proprietà, non più solo il possesso. Per quella sul divorzio si tratta di aspettare il 24 gennaio 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ilary_blasi_supporter

Francesco Totti: la reazione al docufilm di Ilary Blasi

Stando ad alcune indiscrezioni, Totti avrebbe visto il documentario di Ilary Blasi prima del suo viaggio in Cina ma non ci sarebbe stato nessun commento da parte sua se non questo:

Faccia e dica quello che vuole.

Dunque, sembra che l’ex capitano della Roma abbia reagito con indifferenza alla “vendetta” della showgirl romana. Sarà stata la stessa cosa per Noemi Bocchi la quale, attraverso il documentario, ha scoperto che il suo compagno, pur essendo già coinvolto in una relazione con lei, avrebbe cercato sessualmente la sua ex moglie?