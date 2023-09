Francesco Totti e Noemi Bocchi paparazzati mentre guardano una Instagram Story di Ilary Blasi: le immagini stanno facendo il giro del web

Nel corso delle ultime ore i nomi di Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex calciatore e la sua compagna si sono resi protagonisti di un momento diventato virale sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore la pagina social di ‘Sport Italia’ ha condiviso delle immagini su Francesco Totti e Noemi Bocchi che stanno facendo il giro del web. L’ex calciatore e la sua compagna sono infatti stati pizzicati a guardare, tramite una loro amica, un’Instagram Story di Ilary Blasi.

𝗧𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗡𝗼𝗲𝗺𝗶 𝗲…𝗜𝗹𝗮𝗿𝘆‼️😅

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗮𝗽 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮⁉️ Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary 😳#sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

Inutile dire che le immagini in questione stanno facendo il giro del web. Sono molti gli utenti che in queste ore hanno commentato il gesto di Francesco e Noemi. La maggior parte delle persone hanno criticato la coppia prendendo le difese della conduttrice.

Ilary Blasi, l’ultima volta che ha parlato del rapporto con Francesco Totti

In seguito alla fine del matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla questione. I due hanno preferito mantenere il silenzio, anche se ci sono stati delle occasioni in cui si sono esposti sull’argomento. Ilary Blasi ha parlato della fine del rapporto con l’ex calciatore poco prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi.

Raggiunta da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, la conduttrice si è esposta con queste parole: