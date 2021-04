Francesco Totti è uno dei calciatori che ha preso il Covid-19 in maniera piuttosto grave. L’ex numero 10 della Roma ha auto una polmonite bilaterale, 40 di febbre e tosse continua, si è negativizzato solo dopo 24 giorni e ora il racconto di quel periodo arriva dalla dottoressa che l’ha curato.

A parlare è Monica Rocco, professoressa ordinaria di Anestesia e Rianimazione all’università La Sapienza di Roma, è anche responsabile del reparto di Terapia Intensiva all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La professoressa ha ricevuto una chiamata da un collega, il professor Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele di Milano.L’uomo avrebbe chiesto alla dottoressa di recarsi a casa del campione per verificare le sue condizioni che, da subito, non sono apparse buone.

Mentre i suoi familiari per fortuna, si sono ammalati in maniera lieve, lui invece si è contagiato in una forma abbastanza aggressiva. Come lui stesso ha raccontato gli era stata diagnosticata una polmonite bilaterale e aveva la febbre a 40 gradi. Non aveva paura di ricoverarsi, mi diceva solo ‘dottoressa se dobbiamo andare, andiamo’. Un particolare che mi è rimasto nel cuore: nel suo momento di massima fragilità e di ansia, era lui a tranquillizzare la sua famiglia, la moglie soprattutto.

Anche Ilary Blasi ha contratto il Coronavirus, fortunatamente però la donna è stata molto meglio. Il recupero di Francesco Totti è stato progressivo e, come per gli altri pazienti, sono stati usati farmaci ad hoc per cercare di arginare i sintomi.

L’ho visto migliorare di giorno in giorno, piano piano, farmaco dopo farmaco. Abbiamo applicato a Totti gli stessi protocolli di tutti gli altri pazienti comprese manovre come la pronazione per tenere liberi i polmoni che ormai tutti ci siamo abituati a vedere. Un ulteriore peggioramento e sapevano tutti e due che doveva andare in reparto. Il giorno che gli abbiamo annunciato la guarigione con lui c’era la moglie. Mi hanno semplicemente detto ‘grazie dottoressa per averci fatto uscire da questo incubo’.

Francesco Totti ha il cuore d’oro e i ringraziamenti non sono bastati. Alla dottoressa è stato fatto recapitare un pacco che conteneva un regalo assolutamente speciale:

“Qualche giorno dopo a casa mi è arrivato un pacco. Dentro c’era la maglia firmata dal mio campione finalmente guarito. Ora troneggia nella stanza dei miei figli”.