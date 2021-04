Ilary Blasi è la nuova conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sin da subito la conduttrice ha convinto i moltissimi telespettatori del programma non solo per la sua bellezza e simpatia, ma anche per i suoi stratosferici look. Infatti, puntata dopo puntata, la conduttrice ha colpito l’attenzione dei telespettatori grazie ai suoi outfit da urlo.

In queste puntate dell’Isola dei Famosi l’abbiamo vista con abiti lunghi ed eleganti che hanno sottolineato il suo fisico da urlo e le sue lunghe gambe. Oltre a ciò, non sono passati inosservati il make up e le acconciature oltre che i vistosi orecchini che hanno messo in risalto il suo viso.

Il look di Ilary Blasi nell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi

Per l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha optato per un look total black. Infatti, la moglie di Francesco Totti ha indossato un abito nero lungo firmato Judy Zhang con un dettaglio che non è passato inosservato.

Infatti, l’abito in questione presentava le spalle scoperte e ciò pare essere molto piaciuto ai numerosi fan della conduttrice. Ma quello che ha maggiormente catturato l’attenzione dei telespettatori è stato senza dubbio il prezzo del lungo abito nero. Per i più curiosi, però, c’è da dire che purtroppo non siamo a conoscenza del valore dell’abito sfoggiato nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, al lungo look total black, la moglie di Francesco Totti ha deciso di abbinare dei sandali, anch’essi neri, appartenenti al marchio Casadei con un prezzo davvero da capogiro. Infatti, come riportato nel sito della casa di moda le calzature hanno un prezzo di 720 euro.

A completare questo look total black senza dubbio elegante è stato il make up semplice così come l’acconciatura. Infatti, Ilary Blasi ha optato per un trucco semplice che ha messo in risalto gli occhi della conduttrice con l’applicazione di un eyeliner. I lunghi capelli biondi, invece, sono rimasti sciolti lungo la schiena.