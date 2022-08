Francesco Totti dedica una canzone a Ilary? Piovono critiche

Dopo 17 anni di matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi stanno vivendo la loro prima vacanza da separati. Se di Francesco la relazione con Noemi Bocchi è quasi certa, per Ilary invece aleggia ancora del mistero sull’uomo misterioso destinatario dei messaggi poi scoperti dall’ex capitano della Roma sul suo cellulare.

Ilary dopo il comunicato del 12 luglio è diventata molto attiva sui social postando quotidianamente scatti dai luoghi di vacanza. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata prima in Tanzania con i figli, poi ha trascorso dei giorni a Sabaudia nella villa di famiglia. Ultimamente l’abbiamo vista in montagna sulle Dolomiti e nel paese d’origine della sua famiglia.

Fonte: Instagram

Francesco Totti invece ha scelto la strada del silenzio e della riservatezza. Gli scatti sui social sono davvero minimi, idem le uscite pubbliche. Ma qualche giorno fa l’ex calciatore della Roma ha pubblicato una storia Instagram che in molti hanno collegato ad Ilary Blasi.

Francesco ha pubblicato un video dove si vede in mare. Il tutto accompagnato dal brano “Arrogante” di Irama. La frase incriminata è “E non mi importa se non sei più dalla mia parte, non è importante“.

In molti hanno attribuito questa frase a Ilary Blasi e credono che Totti l’abbia voluta dedicare proprio ormai alla sua ex moglie. Sui social in tanti si sono schierati con lui. “Bravo Francesco sei un grande uomo ilary non ti merita” – ha scritto un fan. Ma c’è anche chi lo critica: “Certo che non è importante quando si ha chi ti consola!! Bei caxxi!! Volevo vedere se era il contrario“.

Ed infatti sulla relazione tra Totti e Noemi Bocchi non sembrano esserci dubbi. Il pupone è stato paparazzato diverse volte sotto casa della donna e a quanto pare stanno decidendo il momento esatto per uscire definitivamente allo scoperto ufficializzando la relazione.