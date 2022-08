Noemi Bocchi nelle ultime settimane è al centro dell’attenzione mediatica per la sua nuova storia d’amore con l’ex capitano Francesco Totti. Nelle ultime ore sembrerebbe infatti che la giovane donna sia anche in dolce attesa di un nuovo bebè proprio con l’ex campione.

Quest’ultima si proclama la donna più chiacchierata dell’estate ma a parlare di lei inaspettatamente è anche l’ex gieffino Tommaso Eletti. Quest’ultimo infatti, ha deciso di rivelare alcuni dettagli inaspettati di Noemi e del suo carattere che ancora in pochi conoscono davvero.

L’ennesima doccia fredda per la nuova compagna di Totti che, stando alle parole di Eletti, non è la donna che tutti pensano. Mentre quest’ultima si gode la vacanza insieme all’ex campione nel mare della bellissima Sabaudia, Tommaso al settimanale DiPiùTv ha rivelato di conoscere molto bene la stessa Noemi.

Le parole dell’ex gieffino nonché partecipante ad una delle edizioni di Temptation Island, ha così rivelato alcuni tratti di Noemi che hanno lasciato tutti i lettori senza parole. Affermazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato e che, porterebbero alla luce nuovi importante retroscena.

Noemi Bocchi, la rivelazione di Tommaso Eletti: “Non è la donna che credete”

All’interno del settimanale DiPiùTv, l’ex gieffino ha raccontato di conoscere molto bene Noemi Bocchi ancor prima che il suo nome fosse accostato a quello di Francesco Totti. Quest’ultimo ha spiegato di aver perso la testa per lei e di averla corteggiata per diverso tempo senza ottenere nessun riscontro.

“Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so” spiega Tommaso all’interno del settimanale.

Proseguendo ha affermato come Noemi sia una persona intelligente e non ‘mangiauomini’ come invece è stata descritta nelle ultime settimane. “Per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti” termina l’ex gieffino.

Per ora di Noemi si conosce ancora poco ma le parole di Tommaso hanno mostrato una ragazza completamente diversa da quella emersa sui social. Per ora i fan sembrano sostenere Ilary Blasi, accusando la Bocchi di aver causato la loro separazione. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire insieme le nuove indiscrezioni in merito ai reali tradimenti nella famiglia Blasi-Totti.