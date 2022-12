Francesco Totti e il primo Natale con Noemi: il tris di regali costosissimi

Per il primo Natale insieme a Noemi Bocchi, Francesco Totti non ha badato a spese

Nel corso dell’ultimo periodo, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono diventati una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo delle spettacolo. In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, l’ex capitano della Roma ha deciso di fare un tris di regali per la sua nuova compagna. Tuttavia il loro costo è da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tra qualche giorno Francesco Totti e Noemi Bocchi trascorreranno il loro primo Natale insieme. Nemmeno le accuse lanciate dall’ex marito della donna avrebbero provato a rovinare le loro feste natalizie. Al contrario, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex calciatore avrebbe comprato tre regali preziosi alla sua fidanzata per dimostrarle la sua fiducia.

Il primo dono sarebbe il costoso anello che Noemi Bocchi ha sfoggiato in occasione dell’evento al Global Soccer Awards nella città di Dubai. Qui, i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento in quanto si sono mostrati al pubblico per la prima volta. Il gioiello in questione è caratterizzato da una pietra a cuore con diamanti e ha un valore pari a 300mila euro.

Per quanto riguarda il secondo regalo, dovrebbe essere una macchina super lussuosa in cui è stata paparazzata la donna nel corso degli ultimi giorni. Il prezzo dell’auto in questione è da capogiro, stiamo parlando di una cifra oltre 50000 mila euro.

Invece, a svelare l’ultimo regalo che l’ex marito di Ilary Blasi ha acquistato per la sua fidanzata, è stato il settimanale “Nuovo”. Si tratta di un cucciolo di bulldog francese il quale si chiama Simba. Noemi Bocchi lo portava in braccia mentre usciva da una clinica veterinaria. Attualmente non conosciamo il costo specifico del cane ma sappiamo che la razza di bulldog francese è molto costosa e può arrivare anche a 3000 mila euro.