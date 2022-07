Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel parteciperà ad un noto programma televisivo? Ecco dove potremmo vederla

Dopo la notizia della separazione dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Contemporaneamente al gossip riguardo la fine della storia d’amore tra il calciatore e la conduttrice, sono emerse alcune voci riguardo uno dei figli della coppia. Si tratta della secondogenita Chanel.

Stando alle ultime indiscrezioni, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe partecipare ad un noto programma televisivo. In questi ultimi giorni, infatti, stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui la secondogenita del calciatore e della conduttrice potrebbe partecipare alla prossima edizione del Il Collegio.

La notizia è stata lanciata da ‘BlogTv’ e sta facendo il giro del web. Sono molti, infatti, coloro che si stanno chiedendo se realmente Chanel parteciperà alla nuova edizione del programma. Poco fa il sito ‘Whoopsee’ si è espresso riguardo la vicenda. Ecco come stanno le cose.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi nel cast della prossima edizione de Il Collegio? La verità

Come già anticipato, dopo che è emersa la notizia secondo cui Chanel Totti potrebbe partecipare nella prossima edizione de Il Collegio, la pagina ‘Whoopsee’ ha deciso di chiarire una volta per tutte la questione.

Stando alle parole del sito sembra che la secondogenita del calciatore e della conduttrice non farà sicuramente parte nella prossima edizione del programma. Pare infatti che né Totti né Ilary Blasi abbiano intenzione di incoraggiare la loro figlia ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Alla stessa Chanel sembra non interessare far parte del cast del programma. Dunque, almeno per il momento, è impossibile che vedremo la figlia Francesco Totti e Ilary Blasi sul piccolo schermo. Chanel, dopo il polverone mediatico che ha coinvolto i suoi genitori, è volata in Tanzania insieme ai suoi fratelli e a sua mamma.