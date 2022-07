Francesco Totti e Ilary Blasi: i motivi della separazione dopo 17 anni di matrimonio

La notizia era stata anticipata già qualche mese fa salvo poi essere smentita dai diretti interessati. Ieri invece è arriva l’ufficialità: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi chiedendo il massimo rispetto per questo doloroso percorso.

Ma cosa ha spinto la coppia a porre fine al loro matrimonio? Sono mesi che circolano diverse voci su una crisi tra i due. Il primo a lanciare lo scoop fu Dagospia lo scorso mese di febbraio che parlò di una separazione vicina e di una presenza di una ragazza, Noemi Bocchi, al fianco dell’ex calciatore della Roma.

La notizia fu poi confermata da altri organi di stampa fino a quando sia Francesco che Ilary smentirono pubblicamente le voci di una crisi parlando di fake news. Almeno sino ad ieri.

Anche il settimanale Chi in edicola questa settimana ha dato ulteriori particolari su quello che si candida ad essere la separazione dell’anno.

Fonte: web

Il settimanale ha pubblicato anche delle foto che ritraggono Totti mentre si reca a casa di Noemi soltanto due giorni prima dell’annuncio.

“Due giorni prima dell’annuncio Totti è stato a casa di Noemi dalle 20,30 alle 2,30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia” – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Francesco Totti e Ilary Blasi: tutto sarebbe partito per dei messaggi scoperti sul cellulare di lei

Per Chi tutto sarebbe partito quando Totti ha scoperto alcuni messaggi sul cellulare di Ilary.

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.