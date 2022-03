Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere al centro dell’onda mediatica che li vede sul punto di un divorzio. A riportare nuove rivelazioni in merito al loro matrimonio è il settimanale Oggi

Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro in merito alla crisi che avrebbe colpito il loro matrimonio. Nel corso delle ultime settimane sono tantissime le indiscrezioni in merito ad alcuni possibili tradimenti e discussioni avvenute nel privato.

Diversi giorni da è proprio l’ex calciatore ad aver affermato all’interno del suo profilo Instagram di avere nessuna seconda fidanzata né tantomeno di aver tradito sua moglie. Intorno a questa storia però, sono tantissime le persone che affermano di essere a conoscenza della loro crisi tanto da rilasciare alcune dichiarazioni.

L’ultima che confermerebbe la crisi è arrivata dal settimanale Oggi che avrebbe spiegato cosa sta realmente accadendo a casa Totti-Blasi. La rivelazione riportata dal giornale porterebbe a calla alcuni dettagli importanti che la coppia tiene lontana dai riflettori.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la verità sul presunto divorzio

Il settimanale Oggi ha rivelato alcune informazioni importanti in merito al possibile divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’ultimo all’interno delle sue pagine afferma: “Lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo ‘campo’ nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia”.

“Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera” termina il settimanale.

Stando a quanto riportato sopra, la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbe affatto causata da Noemi Bocchi. Quest’ultima era stata accusata di essere l’amante dell’ex calciatore e di aver rovinato il matrimonio della coppia vip che ha tre meravigliosi figli.

Nonostante le parole di Francesco Totti che hanno smentito ogni tipo di crisi e ogni tipo di tradimento, i fan della coppia continuano a ricevere sulle sociali nuove indiscrezioni e voci di corridoio che affermerebbero il contrario. Sarà solamente il tempo a svelare cosa sta realmente accadendo nella vita di Totti e Ilary Blasi.