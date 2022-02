Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Francesco Totti e Ilary Blasi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Sembra che il matrimonio tra il celebre calciatore e la nota showgirl sia in crisi. La coppia potrebbe davvero mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore dopo 20 anni? Difficile da crederci. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti al centro della cronaca rosa. A rendere protagonista la coppia di un gossip sono stati alcuni rumors i quali hanno rivelato una presunta crisi tra i due. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe essere sul punto di lasciarsi dopo ben 17 di matrimonio. A diffondere tale notizia è stato il portale “Dagospia“. Secondo le numerose chiacchiere, i problemi tra l’ex capitano della Roma e la showgirl vanno avanti da tempo.

Infatti, non erano passate in osservato le parole di Ilary Blasi in una recente intervista:

Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo.

Ci sarebbe un primo indizio nella giornata del 27 settembre dell’anno scorso. Si tratta del giorno di compleanno di Totti, quando quest’ultimo ha festeggiato i suoi 45 anni da solo, senza la presenza di sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Non è tutto. All’inizio di questo mese tra i due è scoppiata una lite nel bel mezzo di una gita a Castel Gandolfo. Insomma, quelle elencati fin ad ora potrebbero essere dei segnali i quali testimoniano la lunga crisi tra i due un rapporto ormai sciupato. Tuttavia, non ci sono prove reali sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Al contrario, poche ore fa c’è stata anche la smentita ufficiale di Totti.

E, nelle sue stories, Ilary ha risposto con una bella linguaccia a chi ha messo in giro queste voci.