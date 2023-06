Francesco Totti e Ilary Blasi, pace fatta? Cosa ha fatto la conduttrice per l’ex marito

Da quando hanno annunciato la fine del matrimonio dopo più di vent’anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi sono senza ombra di dubbio i protagonisti principali del gossip. Nel corso delle ultime ore i nomi della conduttrice e dell’ex calciatore sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che tra i due stiano iniziando ad emergere i primi segnali di pace. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Pace fatta tra Francesco Totti e Ilary Blasi? In queste ore sta diventando sempre più insistente la notizia del gesto di cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sarebbe resa protagonista nei confronti del suo ex marito. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che Ilary abbia consegnato a Francesco Totti le chiavi del centro sportivo della Longarina.

Con questo gesto, Francesco Totti rientra in possesso di questo centro sportivo. Qualche settimana fa la struttura, sede della Totti Soccer School, ha fatto chiacchierare moltissimi giornali in quanto le tensioni tra la conduttrice e l’ex calciatore hanno fatto sì che venisse annullato il ‘Memorial Enzo Totti’.

Ricordiamo che il padre dell’ex calciatore è scomparso prematuramente qualche anno fa a causa del coronavirus. Per questo motivo l’ex capitano giallo rosso ha voluto organizzare in sua memoria un evento proprio nel campo sportivo della Longarina. Quest’anno, però, le tensioni esistenti con Ilary Blasi non hanno permesso a Francesco Totti di organizzare l’evento in memoria di suo padre.

Questo è quanto aveva riferito il legale della famiglia Totti riguardo la struttura:

Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Oggi, però, dopo mesi di tensione, sembra essere stato trovato un accordo. Secondo il giornale ‘La Repubblica’, la famiglia Blasi si è impegnata alla resistuzione delle chiavi del campo sportivo della Longarina alla famiglia Totti.