Alla fine i rumors e le voci dei mesi passati non avevano poi sbagliato di molto. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. La coppia ha annunciato che alle ore 19 di oggi, lunedì 11 luglio 2022, arriverà un comunicato stampa congiunto per spiegare perché una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo ha deciso di dirsi addio.

20 anni dopo la maglietta con cui il Pupone giurava amore eterno all’ex di Passaparola, con la scritta “Sei unica“, questa volta siamo qui a parlare di un’altra comunicazione, che getterà nella disperazione chi ha sempre creduto nella coppia. Anche quando sembrava tutto perduto nei mesi scorsi.

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano. In realtà lo avevano già deciso. Ma avendo tre figli, Christian, Chanel e Isabel, dovevano prepararli, anche se i piccoli sono stati travolti dall’onda mediatica scatenata dopo i rumors degli ultimi tempi.

La coppia ha aspettato mesi. Il comunicato stampa in cui forse Ilary e Francesco spiegheranno perché la loro bella storia d’amore è giunta al capolinea arriverà solo stasera, alle ore 19. Chissà se sapremo mai di chi è la colpa, cosa è successo, perché non stanno più insieme.

Forse in realtà già si conoscono i motivi. Pare che Francesco Totti da un anno frequenti un’altra donna. Dopo aver provato a negare la rottura con la moglie, non ha poi nascosto molto bene i suoi incontri con Noemi Bocchi, la ragazza bionda al suo fianco spesso all’Olimpico. E con lui a Tirana per la finale di Conference League, a Montecarlo, in Egitto… Insomma, ormai sappiamo perché è finita.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Questa volta è definitivo e confermato

Da novembre si rincorrevano le voci di una crisi. Tante parole, poche conferme. E i tentativi dei diretti interessati di fermare gossip e paparazzi. Lei aveva lasciato una festa urlando che doveva andare da Totti perché aveva avuto un incidente. Da allora i rumors si rincorrono.

Fino a febbraio, quando Dagospia parla del matrimonio dell’ex capitano della Roma ormai finito. Lui prova a sviare le accuse, ma ormai il dado è tratto. Nessuna bufala, nessuna fake news. La coppia è scoppiata.