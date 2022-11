Francesco Totti e le borse rubate a Ilary Blasi: ecco dove le avrebbe nascoste

Il Fatto Quotidiano ha sganciato la bomba sulle borse rubate dal calciatore alla sua ex moglie

Da quando hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo più di 20 anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano ad essere costantemente al centro del gossip. Sono molti i retroscena emersi riguardo la fine della storia tra l’ex calciatore e la conduttrice. In queste ultime ore il giornale il ‘Fatto Quotidiano’ ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo le borse che Francesco Totti avrebbe preso alla sua ex moglie.

Francesco Totti non ha mai restituito le borse a Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe trovato le sue borse nascoste dentro una Spa. Questo è quanto riporta il ‘Fatto Quotidiano’ che ha svelato alcuni retroscena riguardo la famosa questione delle borse griffate.

Stando a quanto riporta il noto giornale, sarebbe stata proprio Ilary Blasi a scoprire il posto scelto da Francesco Totti per nascondere le sue borse. Nel tentativo di raggiungere la Spa presente nella loro casa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe trovato la porta chiusa.

La showgirl in quel momento era con la figlia Chanel e, dopo aver forzato la porta della Spa, avrebbe trovato proprio lì le borse nascoste dall’ex calciatore. Stando a quanto riporta il ‘Fatto Quotidiano’, dunque, Francesco Totti non avrebbe restituito di sua volontà le borse prese alla sua ex moglie.

Ricordiamo che il caso delle borse rubate, insieme alle scarpe ed altri accessori, è finito in Tribunale. La prima udienza c’è stata i primi di ottobre e non avrebbe portato ancora al raggiungimento di un accordo.

Il prossimo 11 novembre gli avvocati di Francesco Totti e di Ilary Blasi si ritroveranno faccia a faccia per chiarire ancora una volta le dinamiche della separazione e cercare di mettere un punto a questa storia che sembra essere infinita. Staremo a vedere come andrà a finire.