Ilary Blasi sfoggia la borsa Chanel al parrucchiere: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio Ilary Blasi è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Nel frattempo che preseguono le trattative per la separazione con Francesco Totti, la nota showgirl si è recata dal parrucchiere dove ha sfoggiato la sua nuova borsa di Chanel. Scopriamo insieme quanto costa.

Inutile dire che Ilary Blasi è stata la protagonista indiscussa dell’estate 2022. Finita nel mirino delle news a causa della sua separazione con Francesco Totti, la conduttrice non smette di far parlare di se in rete. Dopo la questione relativa ai Rolex appartenenti all’ex calciatore, questa volta la conduttrice si è resa protagonsita di un gossip per aver sfoggiato un accessorio costosissimo.

Si tratta di una bellissima borsa firmata dalla casa di moda Chanel. La showgirl romana ha colto l’occasione di recarsi dal suo hairstylist di fiducia per sfoggiare tale accessorio di lusso. La prestigiosa pochette color cipria è apparsa in una foto pubblicata da lei stessa sulle sue Instagram Stories. Il costo? La borsa in questione non è accessibile a tutti. Infatti, sul sito ufficiale del brand il prezzo è pari a oltre 5000 euro, per essere più precisi 5.550 euro.

Francesco Totti restituisce le borse firmate a Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione all’inizio dell’estate 2022. Tra frecciatine e nuovi rertoscena, la coppia ha affrontato la prima udienza in tribunale nel mese di ottobre. Di recente, l’ex capitano della Roma ha restitutito la collezione di borse firmate alla sua ex moglie sperando di avere indietro i suoi Rolex.

Tuttavia, sembra che la conduttrice de L’Isola Dei Famosi non abbia nessuna intenzione di procedere con la restituzione degli orologi al di fuori del tribunale. Infatti, i due dovranno affrontare una nuova udienza la quale è prevista per il mese di gennaio 2023.