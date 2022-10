Francesco Totti e Noemi Bocchi vanno a vivere insieme: l’indiscrezione bomba

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono costantemente al centro del gossip. Sono molti infatti i retroscena che ogni giorno emergono sulla coppia. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘La Repubblica’ ha lanciato una vera e propria bomba. Pare che l’ex calciatore e la sua nuova fidanzata abbiano preso la decisione di andare a vivere insieme.

In attesa di ottenere la separazione definitiva da Ilary Blasi, Francesco Totti ha scelto di fare un passo importante. Stando a quanto riportato il giornale ‘La Repubblica’, l’ex capitano giallo rosso avrebbe deciso di andare a convivere con Noemi Bocchi. Sono moltissimi i dettagli che stanno trapelando nelle ultime ore riguardo questa vicenda.

Pare che Francesco Totti abbia lasciato Roma Sud per andare a vivere a Roma Nord. Qui avrebbe comprato una casa, precisamente a Vigna Clara, dove probabilmente andrà a vivere insieme a Noemi Bocchi. Fonti vicine alla coppia svelano che Francesco Totti e Noemi Bocchi vivranno insieme ai figli di lei, dal momento che hanno già conosciuto il calciatore.

Ricordiamo infatti che Noemi Bocchi è mamma di due figli avuti dall’imprenditore Mario Caucci. I bimbi della flower design hanno rispettivamente dieci e otto anni. Per quanto riguarda Ilary Blasi, invece, la conduttrice dovrebbe restare nella mega villa all’Eur.

Francesco Totti e Noemi Bocchi vanno a vivere insieme, ecco come sono oggi i rapporti con Ilary Blasi

Ma come sono oggi i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il rapporto tra i due sia più gelido che mai, tanto che quando devono dirsi qualcosa sui figli si scrivono su WhatsApp.

Nel frattempo, è emerso che il 14 ottobre ci sarà la prima udienza davanti al giudice civile. Pare che Ilary Blasi abbia richiesto a Totti le sue borse firmate, scomparse dalla sua cabina armadio. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda.