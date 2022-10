Ilary Blasi chiede la restituzione delle sue borse: l’udienza è prevista il 14 ottobre

Ilary Blasi e Francesco Totti si affronteranno in tribunale il 14 ottobre, ecco i dettagli

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce sempre più di dettagli. A seguito dell’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al “Corriere Della Sera”, la showgirl ha chiesto la restituzione delle borse. La coppia affronterà tale questione in tribunale il 14 ottobre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In una famosa intervista rilasciata al “Corriera Della Sera”, Francesco Totti aveva denunciato la scomparsa dei suoi Rolex lanciando dure accuse nei confronti della sua ex moglie. In un secondo momento, aveva ammesso di aver nascosto le borse della showgirl sperando in un scambio. Queste erano state le sue parole:

Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso.

La risposta di Ilary Blasi a tali accuse non si è fatta attendere. Infatti, la donna ha lanciato una frecciatina al suo ex marito condividendo un simpatico video sulle sue Instagram Stories che è diventato virale nel giro di pochissime ore. Nel filmato in questione, la Blasi si è inquadrata davanti al negozio Rolex e ha imitato il gesto di chi vuole sottrare qualcosa.

Adesso, per ottenere in dietro le sue borse, la donna si è rivolta al suo avvocato il quale ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso. Alla luce di questo il giudice civile ha fissato l’udienza la quale si terrà il 14 ottobre in tribunale.

Tuttavia, anche Francesco Totti ha intenzione di chiedere la restituzione dei suoi orologi tramite i suoi legali. Nel frattempo le tensioni tra l’ormai ex coppia continuano a crescere. Entrambi continuano a vivere nella lussuosa villa all’Eur, ognuno nella propria porzione da 700 metri quadrati. Anche in questo caso, la questione verrà affrontata in tribunale.