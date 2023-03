Francesco Totti fa saltare la prima udienza per la separazione: il motivo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fanno sempre più tesi. Infatti, nel corso delle ultime ore, l’ex calciatore della Roma avrebbe chiesto un differimento dell’udienza allungando così i tempi della separazione con la sua ex moglie. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La prima udienza per la separazione tra Francesco Totti Ilary Blasi era stata fissata per il 14 marzo. Tuttavia, a far saltare il primo incontro in tribunale con la sua ex moglie è stato proprio l’ex capitano della Roma. Quest’ultimo ha chiesto un differimento dell’udienza perché si è costituito in giudizio solo qualche giorno fa, esattamente giovedì scorso. Alla luce di questo lui stesso non avrebbe avuto tempo per preparare la sua difesa.

Differente è l’atteggiamento di Ilary Blasi. Pertanto, lo scorso ottobre, la conduttrice de L’Isola Dei Famosi aveva chiesto un’anticipazione dell’inizio della causa. Si tratta di una richiesta che non è stata accettata dal giudice in quanto quest’ultimo non ha riscontrato motivi di urgenza per dare priorità alla coppia in questione. Nel frattempo, gli avvocati della showgirl romana hanno depositato altri atti ma non siamo a conoscenza se tra questi sia presente la richiesta di addebito.

La richiesta di addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la colpa della rottura del matrimonio. “Addebitare” la separazione significa rischiare di far perdere al coniuge il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e i diritti successori.

Ma secondo quali criteri il giudice riconosce l’addebito? solo se è accertata la violazione dei doveri coniugali. In ogni modo, nonostante l’addebito abbia natura sanzionatoria, la legge mantiene alcune tutele come il diritto agli alimenti concesso solo in caso di evidente bisogno.